Лавров опроверг заявления о причастности "Аэрофлота" к миграционному кризису

Самолеты российской компании не летают в столицы стран, из которых идет поток беженцев

Заявление польских властей о якобы вовлеченности "Аэрофлота" в миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии не соответствует действительности. Об этом в четверг, 11 ноября, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров отметил, что самолеты "Аэрофлота" не летают между столицами тех стран, откуда беженцы потоком идут в Европу "после того, как Европа вместе с Америкой эти страны разбомбили".

Глава МИД заявил, что если оценивать заявления Варшавы "очень дипломатично, то это неправда", сообщает ТАСС.

Ранее в Совете Федерации заявили, что в случае введения санкций против "Аэрофлота" российская сторона может рассмотреть вопрос закрытия своего воздушного пространства для западных авиакомпаний. Аналогичный ответ может последовать, если Запад решится на санкции в отношении отдельных должностных лиц в "Аэрофлоте".

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