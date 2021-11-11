ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров опроверг заявления о причастности "Аэрофлота" к миграционному кризису

15:58
  • четверг
  • 11 ноября 2021

Самолеты российской компании не летают в столицы стран, из которых идет поток беженцев

Заявление польских властей о якобы вовлеченности "Аэрофлота" в миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии не соответствует действительности. Об этом в четверг, 11 ноября, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Аэрофлоту" пригрозили санкциями из-за мигрантов в Белоруссии

Лавров отметил, что самолеты "Аэрофлота" не летают между столицами тех стран, откуда беженцы потоком идут в Европу "после того, как Европа вместе с Америкой эти страны разбомбили".

Глава МИД заявил, что если оценивать заявления Варшавы "очень дипломатично, то это неправда", сообщает ТАСС.

Ранее в Совете Федерации заявили, что в случае введения санкций против "Аэрофлота" российская сторона может рассмотреть вопрос закрытия своего воздушного пространства для западных авиакомпаний. Аналогичный ответ может последовать, если Запад решится на санкции в отношении отдельных должностных лиц в "Аэрофлоте".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Самолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании "Аэрофлот"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.