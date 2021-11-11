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Драгоценности дома Романовых ушли с молотка за 62 миллиона рублей

16:03
  • четверг
  • 11 ноября 2021

Украшения были тайно вывезены из России во время революции 1917 года

Драгоценности царского дома Романовых проданы на аукционе Sotheby’s в Женеве за 885 тысяч долларов (примерно 62 миллиона рублей).Украшения – в частности, брошь с сапфиром и бриллиантом принадлежали тете императора Николая II, великой княгине Марии Павловне.
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Великая княгиня хотела сохранить украшения во время революции 1917 года. Она доверила своему другу, британскому торговцу антиквариатом Альберту Генри Стопфорду, перевезти их в Лондон. Тот под видом рабочего тайно забрал ювелирные изделия из Владимирского дворца на Дворцовой набережной.

3 ноября появились сообщении о том, что реликвии дома Романовых выставят на аукцион. Эти драгоценности династии Романовых уже выставлялись на торги в 2009 году. Тогда их приобрела одна из княжеских семей Европы за 480 тысяч долларов, пишут "Известия".

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