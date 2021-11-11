Драгоценности дома Романовых ушли с молотка за 62 миллиона рублей

Украшения были тайно вывезены из России во время революции 1917 года

Драгоценности царского дома Романовых проданы на аукционе Sotheby’s в Женеве за 885 тысяч долларов (примерно 62 миллиона рублей).Украшения – в частности, брошь с сапфиром и бриллиантом принадлежали тете императора Николая II, великой княгине Марии Павловне.

Великая княгиня хотела сохранить украшения во время революции 1917 года. Она доверила своему другу, британскому торговцу антиквариатом Альберту Генри Стопфорду, перевезти их в Лондон. Тот под видом рабочего тайно забрал ювелирные изделия из Владимирского дворца на Дворцовой набережной.

3 ноября появились сообщении о том, что реликвии дома Романовых выставят на аукцион. Эти драгоценности династии Романовых уже выставлялись на торги в 2009 году. Тогда их приобрела одна из княжеских семей Европы за 480 тысяч долларов, пишут "Известия".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram