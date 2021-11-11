Минск готов к диалогу с Западом по ситуации с мигрантами

Ситуация на границе накаляется

Глава МИД Сергей Лавров назвал ложью заявления Варшавы о причастности "Аэрофлота" к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши. Ситуация там действительно накаляется день ото дня. Евросоюз винит в сложившемся положении президента Лукашенко и готовит новые санкции против белорусских властей. В Минске же считают реакцию Варшавы на ситуацию на границе неадекватной. И опасаются, что в лагерь мигрантов могут перебросить оружие. При этом Минск готов к диалогу с ЕС для решения любых вопросов.

Подробнее – в репортаже Виктора Прокушева

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