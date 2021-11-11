Министр культуры Украины подал в отставку

Александр Ткаченко не согласен с рядом решений кабмина

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил о скорой отставке.

"Сегодня написал заявление об отставке", - заявил он в Facebook.

Как пояснил чиновник, он не согласен с решением правительства передать в подчинение кабинета министров Государственное агентство Украины по вопросам кино, а также с рядом других решений.

Теперь заявление Ткаченко подлежит рассмотрению в Верховной раде.

Минкультуры Ткаченко возглавляет с 4 июля 2020 года.

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