Министр культуры Украины подал в отставку

Александр Ткаченко не согласен с рядом решений кабмина
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил о скорой отставке.
"Сегодня написал заявление об отставке", - заявил он в Facebook.
Как пояснил чиновник, он не согласен с решением правительства передать в подчинение кабинета министров Государственное агентство Украины по вопросам кино, а также с рядом других решений.
Теперь заявление Ткаченко подлежит рассмотрению в Верховной раде.
Минкультуры Ткаченко возглавляет с 4 июля 2020 года.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram