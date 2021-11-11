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Водитель автобуса получил два года после смертельного ДТП в Химках

16:31
  • четверг
  • 11 ноября 2021

Инцидент произошел 15 июня 2021 года

Подмосковный суд вынес приговор в отношении водителя рейсового автобуса, который сбил ребенка в Химках.
В Москве растет число ДТП с участием самокатов

Инцидент произошел 15 июня 2021 года. Автобус сбил девочку, пересекавшую дорогу на самокате по нерегулируемому переходу. Ребенок скончался на месте от полученных травм.

Находившегося за рулем Алишера Саломова признали виновным в нарушении правил дорожного движения, приведшем к гибели ребенка.

"В четверг, 11 ноября, суд приговорил Саломова к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года шесть месяцев", - приводит сообщение прокуратуры агентство городских новостей "Москва".

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