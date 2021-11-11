Водитель автобуса получил два года после смертельного ДТП в Химках

Инцидент произошел 15 июня 2021 года

Подмосковный суд вынес приговор в отношении водителя рейсового автобуса, который сбил ребенка в Химках.

Инцидент произошел 15 июня 2021 года. Автобус сбил девочку, пересекавшую дорогу на самокате по нерегулируемому переходу. Ребенок скончался на месте от полученных травм.

Находившегося за рулем Алишера Саломова признали виновным в нарушении правил дорожного движения, приведшем к гибели ребенка.

"В четверг, 11 ноября, суд приговорил Саломова к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года шесть месяцев", - приводит сообщение прокуратуры агентство городских новостей "Москва".

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