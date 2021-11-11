Серебренников возместил ущерб по делу о хищениях

В июне режиссера приговорили к трем годам условно

Как сообщили в пресс-службе Мещанского суда Москвы, режиссер Кирилл Серебренников и фигуранты дела "Седьмой студии" возместили государству 129 миллионов рублей ущерба.

"Арест, наложенный ранее на имущество Серебренникова, отменен по его ходатайству в связи с полным добровольным погашением штрафа и гражданского иска, назначенных приговором суда", - приводит сообщение ТАСС.

В июне Серебренникова приговорили к трем годам условно по делу о хищениях при реализации театрального проекта "Платформа", продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин также получили условные сроки.

При этом был удовлетворен иск Минкультуры о взыскании с фигурантов 129 миллионов рублей в счет компенсации ущерба.

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