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Серебренников возместил ущерб по делу о хищениях

16:57
  • четверг
  • 11 ноября 2021

В июне режиссера приговорили к трем годам условно

Как сообщили в пресс-службе Мещанского суда Москвы, режиссер Кирилл Серебренников и фигуранты дела "Седьмой студии" возместили государству 129 миллионов рублей ущерба.
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"Арест, наложенный ранее на имущество Серебренникова, отменен по его ходатайству в связи с полным добровольным погашением штрафа и гражданского иска, назначенных приговором суда", - приводит сообщение ТАСС.

В июне Серебренникова приговорили к трем годам условно по делу о хищениях при реализации театрального проекта "Платформа", продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин также получили условные сроки.

При этом был удовлетворен иск Минкультуры о взыскании с фигурантов 129 миллионов рублей в счет компенсации ущерба.

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