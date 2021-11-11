Задержан брат Хабиба Нурмагомедова

По предварительным данным, он сбил полицейского в аэропорту Каспийска

В аэропорту Шереметьево задержали двоюродного брата бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Усмана Нурмагомедова, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Также был задержан друг Усмана Камал Идрисов.

"В аэропорту Шереметьево по прилете из Каспийска задержаны Усман Нурмагомедов и Камал Идрисов, они подозреваются в том, что на автомобиле в аэропорту Каспийска сбили сотрудника полиции", - уточнил собеседник агентства.

Как подтвердили в управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, в аэропорту Шереметьево задержаны двое граждан 1998 года рождения, которые ранее прилетели из Махачкалы.

"Они подозреваются в совершении наезда на автомобиле на сотрудника полиции на КПП "Аэропорт" г. Каспийска", - добавили в ведомстве.

Дополнительные подробности ситуации выясняются.

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