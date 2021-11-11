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Два российских Ту-160 выполнили полет над Белоруссией

17:23
  • четверг
  • 11 ноября 2021

Продолжительность полета составила 4 часа 36 минут

Как сообщили журналистам в Министерстве обороны России, два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 выполнили патрулирование над Белоруссией в рамках отработки совместных мероприятий ВВС и ПВО.
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"Сегодня, 11 ноября, два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь, в ходе которого отработаны вопросы их истребительного прикрытия самолетами Су-30СМ ВВС Белоруссии", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

Патрулирование не было направлено против третьих стран, подчеркнули в Минобороны.

Летчики успешно выполнили поставленную задачу. Отмечен высокий уровень взаимодействия российских и белорусских экипажей. Продолжительность полета составила 4 часа 36 минут.

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