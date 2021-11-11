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Саакашвили прекращает голодовку, потому что это "оружие русских"

17:45
  • четверг
  • 11 ноября 2021

Бывшего президента задержали в Грузии 1 октября

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили решил прекратить голодовку.

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"Моя голодовка уже становится оружием русских и действующего правительства против меня. Я принял решение учесть призывы и прекратить голодовку", - зачитал письмо экс-главы государства его адвокат Ника Гварамия (цитата по ТАСС).

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября.

Прежде его заочно осудили по делам об убийстве банкира и избиении депутата. Кроме того, бывший президент является фигурантом дел о растрате средств, разгоне оппозиционного митинга и погроме телекомпании "Имеди".

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