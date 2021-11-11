Саакашвили прекращает голодовку, потому что это "оружие русских"

Бывшего президента задержали в Грузии 1 октября

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили решил прекратить голодовку.

"Моя голодовка уже становится оружием русских и действующего правительства против меня. Я принял решение учесть призывы и прекратить голодовку", - зачитал письмо экс-главы государства его адвокат Ника Гварамия (цитата по ТАСС).

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября.

Прежде его заочно осудили по делам об убийстве банкира и избиении депутата. Кроме того, бывший президент является фигурантом дел о растрате средств, разгоне оппозиционного митинга и погроме телекомпании "Имеди".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram