Затраты на науку в России снова растут

Улучшается структура публикаций российских ученых в журналах

Как следует из данных сборника "Наука. Технологии. Инновации", который опубликовал Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, в течение последних двух лет в России растут затраты на науку. При этом в 2018 году наблюдалось снижение.

"Ежегодные темпы прироста внутренних затрат на исследования и разработки в последние два года опережали динамику валового внутреннего продукта, что привело к росту доли внутренних затрат в ВВП (1,1% в 2020 году)", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в 2020 году размер внутренних затрат на исследования и разработки в России составлял 45 миллиардов долларов (девятое место в мире). В лидерах - США и Китай (657,4 и 525,6 миллиарда долларов соответственно).

Согласно данным ВШЭ, улучшается структура публикаций российских ученых в индексируемых в Web of Science журналах.

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