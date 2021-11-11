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Apple позволит родственникам умерших получать их данные

18:32
  • четверг
  • 11 ноября 2021

Новая функция появится с обновлением iOS

В новой версии операционной системы компания Apple позволит близким пользователя получить доступ к его личным данным после смерти, пишет The Verge.

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Новая функция получила название "Цифровое наследие". Пользователь сможет выбрать до пяти человек, которые после его кончины получат доступ к облачному аккаунту iCloud.

Нововведение будет доступно для тех, кто обновит гаджет до iOS 15,2. Достаточно будет зайти в настройки и указать людей из списка контактов.

В настоящее время доступ к личной информации умершего можно получить только по предписанию суда.

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