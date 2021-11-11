Apple позволит родственникам умерших получать их данные

Новая функция появится с обновлением iOS
В новой версии операционной системы компания Apple позволит близким пользователя получить доступ к его личным данным после смерти, пишет The Verge.
Новая функция получила название "Цифровое наследие". Пользователь сможет выбрать до пяти человек, которые после его кончины получат доступ к облачному аккаунту iCloud.
Нововведение будет доступно для тех, кто обновит гаджет до iOS 15,2. Достаточно будет зайти в настройки и указать людей из списка контактов.
В настоящее время доступ к личной информации умершего можно получить только по предписанию суда.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram