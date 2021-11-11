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Жириновский подал в суд из-за обвинений в домогательствах

19:03
  • четверг
  • 11 ноября 2021

Иск зарегистрировал Останкинский районный суд

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подал в Останкинский районный суд Москвы иск о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда, пишет ТАСС.
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Направлен иск против против признанного в России СМИ-иноагентом телеканала "Дождь" и журналиста Рената Давлетгильдеева. Последний обвинил политика в домогательствах в 2018 году.

Общая сумма иска составляет 20 миллионов рублей. По словам Давлетгильдеева, Жириновский якобы домогался его в Гостином дворе во время финала конкурса "Мисс Россия".

"Распространенные ответчиками сведения не соответствуют действительности, вызывают сомнения в морально-этических и нравственных качествах истца, что, безусловно, порочит честь, достоинство и деловую репутацию истца", - сказано в иске.

Лидер ЛДПР требует не только денежной компенсации, но и публикации каналом и журналистом опровержения.

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