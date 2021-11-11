Путин обсудил с президентом Аргентины борьбу с пандемией

Лидеры условились о продолжении контактов

В четверг состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Аргентины Альберто Фернандесом.

"Подтвержден обоюдный настрой на укрепление российско-аргентинского стратегического партнёрства и практического сотрудничества в различных областях. Особое внимание уделено вопросам взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - сообщила пресс-служба Кремля.

Уточняется, что лидеры условились о продолжении контактов.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что исследование в Аргентине подтвердило: бустерный укол однокомпонетной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" дает сильный иммунный ответ.

"Первое в мире комбинированное исследование в Аргентине, проведенное при поддержке РФПИ, показало, что вакцины "Спутник Лайт" и Moderna в качестве бустеров вызвали сильный иммунный ответ", - говорилось в заявлении.

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