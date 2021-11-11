ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин обсудил с президентом Аргентины борьбу с пандемией

19:22
  • четверг
  • 11 ноября 2021

Лидеры условились о продолжении контактов

В четверг состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Аргентины Альберто Фернандесом.
Аргентина планирует выпускать 500 миллионов доз "Спутника V" в год

"Подтвержден обоюдный настрой на укрепление российско-аргентинского стратегического партнёрства и практического сотрудничества в различных областях. Особое внимание уделено вопросам взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - сообщила пресс-служба Кремля.

Уточняется, что лидеры условились о продолжении контактов.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что исследование в Аргентине подтвердило: бустерный укол однокомпонетной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" дает сильный иммунный ответ.

"Первое в мире комбинированное исследование в Аргентине, проведенное при поддержке РФПИ, показало, что вакцины "Спутник Лайт" и Moderna в качестве бустеров вызвали сильный иммунный ответ", - говорилось в заявлении.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Альберто Фернандес
Альберто Фернандес
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.