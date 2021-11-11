"Реинкарнация фашизма": Захарова - о запрете на георгиевские ленточки в Латвии

Шествия ветеранов СС при этом разрешены

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва наблюдает в Латвии "последовательную реинкарнацию фашизма".

Так спикер внешнеполитического ведомства прокомментировала решение латвийского парламента запретить использование в стране георгиевской ленточки. При этом дипломат указала на легализация шествий ветеранов войск СС.

"Георгиевской" является муаровая лента медали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне". Значит ли это, что теперь проживающим в Латвии ветеранам нельзя носить ее даже в праздничные дни?" - задалась вопросом Захарова в Telegram.

Ранее Сейм Латвии запретил использование георгиевских ленточек во время праздничных публичных мероприятий, шествий и пикетов. Теперь инициативу должен утвердить президент.

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