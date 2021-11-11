Столица Индонезии может скоро уйти под воду

Обеспокоен даже президент США

Как пишет Phys.org со ссылкой на Национальное агентство исследований и инноваций, столица Индонезии Джакарта может к 2050 году уйти под воду. Затопит как минимум 25% города.

Ученые предупреждают: происходит таяние Антарктики, Гренландии и Гималаев - трех ледниковых регионов планеты. Это постепенно повышает уровень мирового океана. Ситуацию усугубляют циклоны и приливы.

"Для решения этих проблем необходимо приложить огромные усилия", - отмечается в статье.

Согласно последним исследованиям, за последние годы разные части Джакарты подвергались риску затопления на 1,8 - 10,7 сантиметра. Причина, в частности, в массовом использовании жителями города грунтовых вод.

Упоминается, что президент США Джо Байден советовал Индонезии перенести столицу в другое место в течение десяти лет.

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