Умер барабанщик Moody Blues Грэм Эдж

Последний из оригинального состава группы

В возрасте 80 лет скончался сооснователь и барабанщик британской рок - группы Moody Blues Грэм Эдж, пишет The Sun.

Причина смерти не называется. Известно, что несколько лет назад музыкант перенес инсульт. На концертах его подменял сессионный ударник.

Эдж оставался единственным участником группы от первоначального состава. С гастролями он перестал ездить в 2018 году.

Moody Blues была основана в 1964 году в Бирмингеме. Это одна из старейших рок-групп мира. Всего она продала 70 миллионов альбомов, из них 18 платиновых и золотых.

Последняя на данный момент пластинка увидела свет в 2003 году.

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