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Умер барабанщик Moody Blues Грэм Эдж

21:05
  • четверг
  • 11 ноября 2021

Последний из оригинального состава группы

В возрасте 80 лет скончался сооснователь и барабанщик британской рок - группы Moody Blues Грэм Эдж, пишет The Sun.
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Причина смерти не называется. Известно, что несколько лет назад музыкант перенес инсульт. На концертах его подменял сессионный ударник.

Эдж оставался единственным участником группы от первоначального состава. С гастролями он перестал ездить в 2018 году.

Moody Blues была основана в 1964 году в Бирмингеме. Это одна из старейших рок-групп мира. Всего она продала 70 миллионов альбомов, из них 18 платиновых и золотых.

Последняя на данный момент пластинка увидела свет в 2003 году.

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