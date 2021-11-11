Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области

Транспортное средство опрокинулось

На 27-м километре автодороги Володарск - Ильино в четверг опрокинулся автобус, пишет ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

"В Володарскую центральную районную больницу обратились девять человек из числа пассажиров. После врачебного осмотра двое пострадавших были госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное", - уточнили в ведомстве.

Семь человек получили незначительные травмы и были отправлены на амбулаторное лечение. Всего в салоне находились 15 человек.

В четверг в Нижегородской области выпал снег, жителей региона предупредили о возможных метелях и гололедице.

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