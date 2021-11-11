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Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области

21:21
  • четверг
  • 11 ноября 2021

Транспортное средство опрокинулось

На 27-м километре автодороги Володарск - Ильино в четверг опрокинулся автобус, пишет ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.
Водитель автобуса получил два года после смертельного ДТП в Химках

"В Володарскую центральную районную больницу обратились девять человек из числа пассажиров. После врачебного осмотра двое пострадавших были госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное", - уточнили в ведомстве.

Семь человек получили незначительные травмы и были отправлены на амбулаторное лечение. Всего в салоне находились 15 человек.

В четверг в Нижегородской области выпал снег, жителей региона предупредили о возможных метелях и гололедице.

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