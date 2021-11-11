В России каждый день от COVID-19 умирают две беременные женщины

Такие данные привел Минздрав

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения по акушерству Роман Шмаков заявил, что ежедневно в России от COVID-19 умирают по две женщины во время беременности или после родов.

"Действительность такова - ежедневно в стране от коронавируса умирают по две женщины во время беременности или после родоразрешения. Вопрос профилактики сейчас важен как никогда", - цитирует специалиста РИА "Новости".

Ранее Шмаков отметил, что смертность от коронавируса среди беременных выросла в России в 2021 году в три раза по сравнению с прошлым годом.

"Мы проанализировали, материнская смертность в три раза выросла в этом году по сравнению с предыдущим. Это были все непривитые женщины, во-вторых, 70-80% с каким-то фактором риска", - сообщил он.

Прежде вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что перед решением вопроса о безопасности прививки для беременных власти долго проводили исследования. "Вакцинация - это спасение жизни для беременных: и себя, и своего ребенка, избежание негативных последствий, которые мы видим после перенесенного ковида", - заявила заместитель председателя правительства.

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