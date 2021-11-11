Россия со счетом 6:0 разгромила Кипр в отборе к ЧМ-2022

Впереди встреча с Хорватией

Сборная России по футболу со счетом 6:0 разгромила команду Кипра в матче отборочного этапа к чемпионату мира 2022 года. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".

В составе российской команды отличились Александр Ерохин (дубль), Федор Смолов, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин и Антон Заболотный.

После девяти матчей отборочного цикла команда Валерия Карпина лидирует в группе H с 22 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17), у нее есть игра в запасе. В четверг хорваты сыграют с Мальтой. Кипр замыкает таблицу.

В последнем туре, 14 ноября в Сплите, Россия и Хорватия встретятся между собой.

Занявшая второе место сборная отправится в плей-офф за право сыграть на ЧМ. Первая команда получает прямую путевку. Турнир пройдет зимой 2022 года в Катаре.

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