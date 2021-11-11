Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП России

Также ЕК прогнозирует снижение уровня безработицы

Еврокомиссия опубликовала осенний экономический прогноз, в котором значительно улучшила предсказание относительно роста ВВП России на 2021 год. Весной показатель прогнозировали на уровне +2,7%.

"Рост ВВП России составит в 2021 году 3,9%, в 2022 году снизится до 2,6%", - сказано в документе.

Кроме того, ЕК прогнозирует уровень инфляции в России на уровне 6,2% в 2021 году и 4,8% - в 2022 году. Уровень безработицы в 2021 году снизится до 5,3% и продолжит снижение в 2022-м.

"Реальный ВВП в России уже превысил показатели до пандемии. Далее рост, вероятно, будет поддержан значительным улучшением условий внешней торговли и повышением налоговых поступлений", - говорят аналитики.

По мнению ЕК, сдерживать рост российского ВВП будет низкий уровень вакцинации от коронавируса.

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