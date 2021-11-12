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Себастьян Баес неожиданно пробился в полуфинал Next Gen ATP Finals

00:11
  • пятница
  • 12 ноября 2021

В четверг определились все участники 1/2 финала молодежного Итогового турнира

В Милане завершились матчи группового этапа молодежного Итогового турнира ATP. По итогам первых трех дней соревнований (всего теннисисты провели 12 встреч) названы участники полуфиналов. Ими стали испанский теннисист Карлос Алькарас, американец Брэндон Накашима, Себастьян Баес (Аргентина) и Себастьян Корда (США).

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Лучшим в группе A стал испанец Карлос Алькарас. Он первым среди участников турнира обеспечил себе место в 1/2 финала, выиграв все три матча на групповом этапе. 18-летний спортсмен отдал лишь один сет из десяти.

"Очень рад выходу в полуфинал. Мне комфортно играть в Милане. Я хочу завершить сезон, выиграв тут титул. Во время игры сегодня мне нужно было сосредоточиться на подаче и играть агрессивно", — прокомментировал Алькарас в ходе интервью на корте.

Активное сопротивление в группе B оказал 20-летний Себастьян Баес. Шестой сеяный на турнире смог пробиться в четверку лучших на турнире. Выход аргентинца в полуфинал стал неожиданностью, так как его место прочили итальянцу Лоренцо Музетти.

Полуфинальные матчи пройдут в один день в пятницу. Финал соревнований состоится 13 ноября.

Next Generation ATP Finals — итоговый турнир среди самых рейтинговых теннисистов до 21 года включительно. Соревнования проводятся за неделю до основного Итогового турнира ATP (Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов, ATP Finals). В текущем году Next Gen проводится в Милане с 9 по 13 ноября.

Впервые Итоговый турнир среди молодых теннисистов прошел в 2017 году. Тогда второе место занял россиянин Андрей Рублев. В 2018 году чемпионом стал другой знаменитый игрок — грек Стефанос Циципас. В 2021 году оба теннисиста соревнуются в основном Итоговом турнире.

На Next Gen тестируют новые правила. Подробнее о изменениях в формате читайте в материале "ТВ Центра" по ссылке.

Общий призовой фонд турнира составляет 1,3 миллиона долларов. Чемпион получит 400 тысяч долларов, если выиграет все матчи, и трофей в форме латинской буквы "экс" (X).

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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