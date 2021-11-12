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В Минобороны создали БАД против коронавируса

08:38
  • пятница
  • 12 ноября 2021

Средство сокращает концентрацию коронавируса в носоглотке в 16 раз

Специалисты 27-го Научного центра Министерства обороны России зарегистрировали биологически активную добавку "КовБАД", которая снижает концентрацию коронавируса в носоглотке в 16 раз. Об этом в пятницу, 12 ноября, рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.
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Кириллов уточнил, что проведенные эксперименты показали: на второй день использования биологически активной добавки к пище количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой его концентрация сокращается в 16 раз.

В результате сокращается негативное воздействие на человеческий организм, болезнь протекает с меньшими осложнениями.

Наряду с этой добавкой в 27-м Научном центре разработаны перспективные образцы БАДов, основными компонентами которых являются экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и других веществ природного происхождения, которые повышают противовирусную защиту организма.

Кроме того, на базе 48-го ЦНИИ проводится оценка специфической активности наработанных серий вакцинного препарата в отношении наиболее опасных эпидемически значимых вариантов коронавируса.

Также Кириллов рассказал в интервью газете "Красная звезда", что в соответствии с решением министра обороны разрабатываются средства профилактики новой коронавирусной инфекции для перорального применения.

Ранее Александр Гинцбург рассказал, что Центр имени Гамалеи разрабатывает лекарство от коронавирусной инфекции на основе антител. Начало клинических испытаний препарата запланировано на январь 2022 года. Разработчики рассчитывают пройти их за три-четыре месяца.

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