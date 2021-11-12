США предупредили ЕС о возможном вторжении России на Украину

Доказательства Вашингтон не приводит

Американские чиновники уведомили партнеров в Европе о своих опасениях относительно возможной подготовки Россией вторжения на Украину, сообщают анонимные источники, близкие к ситуации.

У США якобы имеется информация о "возможной военной операции" со стороны России, которая подкреплена "общедоступными доказательствами". Подробности Вашингтон европейским партнерам пока не раскрыл.

Официально в Белом доме заявляют о консультациях с союзниками в Европе относительно роста напряжения в отношениях с Россией, подтверждают партнерство с Украиной и осуждают "акты агрессии" со стороны Москвы.

В России напоминают Вашингтону, что все действия российских военных на территории государства являются суверенным вопросом, а также обвиняют США в эскалации напряжении в черноморском регионе, сообщает Bloomberg.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в 2014 году Россия допустила "серьезную ошибку", когда "сосредоточила силы вдоль границы, вторглась на суверенную территорию Украины, и при этом ложно утверждала, что ее спровоцировали".

В ответ в МИД России заявили, что ошибки в 2014 году совершили люди, которые "допустили госпереворот на Украине и, соответственно, администрация США, которая в то время была у власти, не чуждая по своей партийной принадлежности к тем, кто сейчас находится у власти в Вашингтоне".

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