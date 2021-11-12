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России пообещали выход из пандемии в 2022 году

08:15
  • пятница
  • 12 ноября 2021

Но вирус никуда не денется

Вспышки заболеваемости коронавирусом будут наблюдаться еще долгое время. Однако с пандемией COVID-19 Россия, скорее всего, справится уже в следующем году, считает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
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"Пандемия не будет с нами жить всегда. Я довольно оптимистически отношусь к этому, я думаю, что в следующем году удастся привить значительную часть человечества и пандемия заглохнет", - цитирует вирусолога РИА Новости.

Альштейн, в то же время, отметил, что вирус никуда не денется, вспышки будут фиксироваться еще долго. Так что всем придется прививаться от коронавируса, заключил медик.

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