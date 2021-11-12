Политолог рассказал о выгоде Польши от миграционного кризиса

Рейтинг правящей партии начал расти после года падения

Европейские политики нашли удобную формулировку для того, чтобы объяснить гражданам ЕС и себе, прежде всего, характер кризиса с мигрантами на белорусско-польской границе - речь идет о некоей гибридной атаке, предпринятой белорусскими властями. Постпред Польши при ОБСЕ, бросив такое обвинение Минску, использовал также не очень доступный для понимания оборот - "умышленная инструментализация мигрантов". В Брюсселе уже пообещали Белоруссии новые санкции, они будут персональными.

Ситуацию вокруг Белоруссии с ведущим программы "События. 25-й час" обсудил проректор Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслав Сутырин.

"Можно сколько угодно рассказывать про гибридность миграционного кризиса, но дело в том, что если посмотреть с чего все началось - несколько лет назад Евросоюз активно оттащить Белоруссию от России за счет программы "Восточное партнерство". Потом они поссорились с Лукашенко, следующим этапом они ввели санкции, потом получили контрсанкции, теперь они звонят в Москву, в Кремль, и просят решить этот вопрос. Где логика?

У них принципиальная позиция, что они не хотят никаких переговоров с Лукашенко. Теперь они любые переговоры с ним будут воспринимать, как некое свое поражение. Они хотят с позиции силы решать этот вопрос. Но ведь не получается. Все равно, рано или поздно придется договариваться.

Ангела Меркель попросила у Путина поддержки и содействия в решении этого вопроса. При этом Евросоюз обсуждает новые санкции, более того, поляки и против России предлагают их ввести. Ну как это согласуется? Поляки вообще не настроены на переговоры, они не хотят их. Более того, у правящей партии целый год падал рейтинг, а теперь на фоне этого кризиса начал расти и достиг максимума за год. Во-вторых, они проводят крайне непопулярную в обществе реформу - хотят в два раза увеличить численность вооруженных сил. Эксперты сомневаются, что эти планы реализуются. Но при этом внешняя угроза тут как раз кстати", - сказал Сутырин.

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