ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Политолог рассказал о выгоде Польши от миграционного кризиса

09:10
  • пятница
  • 12 ноября 2021

Рейтинг правящей партии начал расти после года падения

Европейские политики нашли удобную формулировку для того, чтобы объяснить гражданам ЕС и себе, прежде всего, характер кризиса с мигрантами на белорусско-польской границе - речь идет о некоей гибридной атаке, предпринятой белорусскими властями. Постпред Польши при ОБСЕ, бросив такое обвинение Минску, использовал также не очень доступный для понимания оборот - "умышленная инструментализация мигрантов". В Брюсселе уже пообещали Белоруссии новые санкции, они будут персональными.

Ситуацию вокруг Белоруссии с ведущим программы "События. 25-й час" обсудил проректор Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслав Сутырин.

"Можно сколько угодно рассказывать про гибридность миграционного кризиса, но дело в том, что если посмотреть с чего все началось - несколько лет назад Евросоюз активно оттащить Белоруссию от России за счет программы "Восточное партнерство". Потом они поссорились с Лукашенко, следующим этапом они ввели санкции, потом получили контрсанкции, теперь они звонят в Москву, в Кремль, и просят решить этот вопрос. Где логика?

У них принципиальная позиция, что они не хотят никаких переговоров с Лукашенко. Теперь они любые переговоры с ним будут воспринимать, как некое свое поражение. Они хотят с позиции силы решать этот вопрос. Но ведь не получается. Все равно, рано или поздно придется договариваться.

Ангела Меркель попросила у Путина поддержки и содействия в решении этого вопроса. При этом Евросоюз обсуждает новые санкции, более того, поляки и против России предлагают их ввести. Ну как это согласуется? Поляки вообще не настроены на переговоры, они не хотят их. Более того, у правящей партии целый год падал рейтинг, а теперь на фоне этого кризиса начал расти и достиг максимума за год. Во-вторых, они проводят крайне непопулярную в обществе реформу  - хотят в два раза увеличить численность вооруженных сил. Эксперты сомневаются, что эти планы реализуются. Но при этом внешняя угроза тут как раз кстати", - сказал Сутырин.

Полную версию комментария смотрите в видео.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Беженцы на белорусско-польской границе
Беженцы на белорусско-польской границе
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.