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Фильм с Зеленским в роли Наполеона запретили на Украине из-за российского юмориста

08:28
  • пятница
  • 12 ноября 2021

В картине снялся Юрий Гальцев

Окончательная победа поручика Ржевского и поверженный Наполеон. В исполнении президента Украины. Там запретили кинокомедию "Ржевский против Наполеона".

Запретили не потому, что президент Украины предстает героем незатейливого анекдота и терпит поражение от гражданина России поручика Ржевского. Простенькая комедия, созданная в 2011-м, не могла получить прокатное удостоверение на Украине с 2015-го.

И вот, наконец, вышло разъяснение, сообщают местные информационные сайты, - документ тамошнего Госкино. Оказывается, в псевдоисторическую комедию затесался враг, российский комик Юрий Гальцев, который находится в перечне лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Вовремя раскусили, а то натворил бы дел этот Гальцев.

Когда Зеленский президентом еще не стал, а Наполеоном уже был, на Украине запретили популярный сериал "Сваты". Это в 2017-м. Тогда Зеленский не побоялся одернуть всесильную Службу национальной безопасности. 

"Если вы Служба безопасности Украины  — заботьтесь о безопасности Украины, чтобы на улицу можно было ходить, чтобы детям было не страшно. А от "Сватов" пока ни один человек не повесился", - заявил он тогда.

На улицы украинских городов выходить бывает по-прежнему страшно. Но сейчас Зеленскому совсем не до кино. Комедии разыгрывает на разные лады его окружение. Вполне в жанре анекдота. Из последнего: битва не на экране, в реальной жизни – Киев сражается против "Северного потока-2". Глава украинской компании "Нафтогаз"  Юрий Витренко превзошел поручика Ржевского, заявив, что ветхая газотранспортная система Украины лучше, чем современный высокотехнологичный трубопровод  "Северный поток – 2".

"У нас на основных маршрутах идёт не одна труба, а несколько, и поэтому есть резерв, в отличие от того же "Северного потока-2", где резервные трубы просто отсутствуют", - заявил он.

По секрету: существует еще и "Северный поток-1". Но политики на Украине живут в режиме не то комедийного боевика, не то черной комедии. Без хэппи энда (от англ. Happy end – счастливый конец, - прим. редакции).

Вот в этом фильме в действительности все не так как на самом деле.

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