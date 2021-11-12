В ООН назвали позором действия Польши в отношении мигрантов

В Совбезе обсуждали кризис на белорусско-польской границе

Совет безопасности ООН провёл закрытые консультации в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе. Их инициировали США, Великобритания и ряд стран Евросоюза.

В совместном заявлении они обвинили Минск в использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в соседних странах и на границе ЕС, а также призвали к международной реакции на действия белорусских властей. Главная цель западных дипломатов - обосновать новые санкции против республики.

С заседанием Совбеза совпала поездка президента Польши на границу. Анджей Дуда встретился с полицейскими и военными, которых там уже более 15 тысяч, и пожелал им удачи. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский напомнил, что именно Варшава, а не Минск непозволительно жестко действует в отношении мигрантов.

"Мигрантов не пропускают через границу. Их оттесняют, избивают. Есть много случаев, когда польские и литовские пограничники силой отправляли беженцев обратно на белорусскую территорию. Это абсолютный позор и полное нарушение любых возможных международных конвенций и норм", - заявил Полянский.

Дипломат также отметил, что у России накопилось множество вопросов к странам Евросоюза по поводу кризиса с мигрантами на белорусско-польской границе, и Москва намерена получить на них ответы.

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