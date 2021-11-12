В Госдуме предложили выдавать QR-коды гражданам с антителами

Это поможет, в частности, переболевшим бессимптомно

В России необходимо создать дополнительный регистр граждан, имеющих антитела к коронавирусу. По мнению зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова, это актуально для тех, кто имеет антитела к COVID-19, но при этом не обращался к врачу или переболел бессимптомно.

"Считаю целесообразным дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев", - говорится в обращении, направленном депутатом главе Минздрава России Михаилу Мурашко.

Парламентарий уверен, что такая мера позволит избавить от проблемы тех, кто сегодня не может получить QR-код, несмотря на то, что имеет антитела к COVID-19. Это актуально не только для переболевших бессимптомно, но и для тех, кто привился иностранными вакцинами, не зарегистрированными в России, передает РИА Новости.

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