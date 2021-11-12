Проект "Здоровая Москва" продолжится на базе поликлиник

Павильоны работали в 45 городских парках и зонах отдыха до 1 октября

Проект "Здоровая Москва" после закрытия павильонов на зиму продолжит работу на базе городских поликлиник. Об этом в пятницу, 12 ноября, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заммэра напомнила, что павильоны работали в 45 городских парках и зонах отдыха до 1 октября. В 2021 году обследование в них прошли более 277 тысяч человек.

После закрытия павильонов в парках проект в полном объеме продолжится на базе отделений профилактики всех 46 городских взрослых поликлиник. Любой горожанин, который хочет проверить свое здоровье, может прийти в поликлинику и без предварительной записи пройти те же обследования, которые были доступны в павильонах, включая углубленную диспансеризацию после перенесенного COVID-19.

Ракова отметила, что в поликлиниках пациентам будут проводить максимально информативные исследования. Карта прохождения диспансеризации будет доступна пациенту и врачу в электронной медицинской карте. Пройти обследования теперь можно в поликлинике по месту прикрепления, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что за всю историю Москвы в городе было построено 400 зданий поликлиник, столичные власти поставили себе задачу реконструировать 200 из них.

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