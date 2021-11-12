Лидируют по количеству зараженных по-прежнему США

Число выявленных случаев COVID-19 в мире приблизилось к 252 миллионам. Последние данные по ситуации с коронавирусом публикует американский университет Джонса Хопкинса.

По информации, полученной экспертами на утро 12 ноября, в мире зарегистрировано 251 941758 заболевших COVID-19. За время с начала пандемии скончались 5 079 990 пациентов с коронавирусом.

На первом месте по числу зараженных по-прежнему США. В стране подтверждено 46 852 276 случаев заболевания. Индия, где зарегистрировано 34 414 186 инфицированных COVID-19 – на второй строке в списке. Бразилия с показателем в 21 924 598 заболевших - на третьем месте в мире по распространению коронавируса, сообщается на сайте университета.

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