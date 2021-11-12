Стало известно об утечке данных покупателей фальшивых сертификатов

Данные 500 тысяч россиян выставлены на продажу

В интернете выставлены на продажу данные 500 тысяч граждан, которые покупали поддельные справки о вакцинации и ПЦР.

База из тысячи строк предлагается за 120 долларов (около 8,5 тысячи рублей по курсу ЦБ на 11 ноября) и содержит паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также информацию о дате получения сертификата.

Как предположил программист Евгений Антипов, сведения о гражданах были собраны в самих сервисах, позволяющих сделать поддельную справку о вакцинации или ПЦР.

Основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян отметил, что с учетом предложений по усилению ответственности за использование поддельных QR-кодов продажа данных обладателей фальшивых сертификатов может стать для мошенников золотой жилой.

Не исключено, что злоумышленники начнут звонить гражданам со словами "на ваше имя приобретен поддельный QR-код" и необходимо заплатить за прекращение дела, пишет "Коммерсантъ".

С 8 ноября в России начала действовать новая форма сертификата о вакцинации от коронавируса. Сертификат содержит основные данные гражданина. В нем отражены сведения о вакцинации, ревакцинации, для переболевших – информацию о перенесенном COVID-19, а также о наличии медицинских противопоказаний. Есть в документе и QR-код. Документ выдается также переболевшим COVID-19.

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