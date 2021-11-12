ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стало известно об утечке данных покупателей фальшивых сертификатов

09:38
  • пятница
  • 12 ноября 2021

Данные 500 тысяч россиян выставлены на продажу

В интернете выставлены на продажу данные 500 тысяч граждан, которые покупали поддельные справки о вакцинации и ПЦР.
Слова Мурашко об уголовной ответственности для врачей-антиваксеров пояснили

База из тысячи строк предлагается за 120 долларов (около 8,5 тысячи рублей по курсу ЦБ на 11 ноября) и содержит паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также информацию о дате получения сертификата.

Как предположил программист Евгений Антипов, сведения о гражданах были собраны в самих сервисах, позволяющих сделать поддельную справку о вакцинации или ПЦР.

Основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян отметил, что с учетом предложений по усилению ответственности за использование поддельных QR-кодов продажа данных обладателей фальшивых сертификатов может стать для мошенников золотой жилой.

Не исключено, что злоумышленники начнут звонить гражданам со словами "на ваше имя приобретен поддельный QR-код" и необходимо заплатить за прекращение дела, пишет "Коммерсантъ".

С 8 ноября в России начала действовать новая форма сертификата о вакцинации от коронавируса. Сертификат содержит основные данные гражданина. В нем отражены сведения о вакцинации, ревакцинации, для переболевших – информацию о перенесенном COVID-19, а также о наличии медицинских противопоказаний. Есть в документе и QR-код. Документ выдается также переболевшим COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Cертификат о вакцинации
Cертификат о вакцинации
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.