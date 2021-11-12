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Собянин рассказал о благоустройстве переулков Арбата

09:16
  • пятница
  • 12 ноября 2021

Высказать мнение о проекте благоустройства можно на платформе "Активный гражданин"

Власти Москвы намерены провести благоустройство 18 исторических переулков Арбата. Об этом в пятницу, 12 ноября, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин рассказал о благоустройстве Москвы

Как уточнил градоначальник, благоустройства ожидают Сивцев Вражек, Денежный, Глазовский, Плотников, Гагаринский, Большой Афанасьевский, Чертольский, Большой Левшинский, Большой и Малый Могильцевские, Староконюшенный, Хрущевский, Нащокинский, Большой и Малый Власьевские, Чистый, Пречистенский и Кривоарбатский переулки.

В ходе бережного и аккуратного благоустройства столичные власти планируют добавить арбатским переулкам больше зелени, тишины и комфорта. За счет частичного перераспределения уличного пространства многие тротуары станут шире и удобнее для пешеходов. Для парковки машин будут оборудованы специальные карманы, а для снижения скорости движения – установлено больше лежачих полицейских. 

Также в арбатских переулках планируется установить 16 зарядных станций для электромобилей, которые все чаще можно увидеть на улицах Москвы.

В отдельных местах предполагается восстановить историческую брусчатку, если она будет обнаружена в ходе подготовительных работ. В ходе благоустройства будут сохранены исторические детали: канализационные люки, таблички и другие артефакты прошлых времен.

Увеличится число уличных фонарей, которые заменят сохраняющееся местами подвесное освещение. На узких улочках фонари будут оснащены современными настраиваемыми линзами и шторками, защищающими от попадания света в окна квартир и офисов.

Более 500 новых деревьев и кустарников создадут прохладу и комфорт в жаркие летние дни.

Высказать мнение о проекте благоустройства переулков Арбата можно на платформе "Активный гражданин", рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

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