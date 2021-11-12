Москву накрыл дождь со снегом

Москву в пятницу накрыл дождь со снегом. Осадки с перерывами продолжатся весь день. Атмосферное давление немного повысится, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня мы ожидаем облачную погоду, кратковременные осадки - дождь с мокрым снегом. Максимальная температура: плюс 3-5 градусов, по области - от 0 до плюс 5", - приводит комментарий метеоролога РИА Новости.

СМиноптики отмечают, что температура в столице выше климатической нормы. Ветер 12 ноября будет дуть с запада, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится - до 741 миллиметра ртутного столба.

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