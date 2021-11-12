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В Думе предложили сократить рабочий день в осенне-зимний период

09:59
  • пятница
  • 12 ноября 2021

Предполагается, что это будет способствовать поднятию трудовой дисциплины

В осенне-зимний период в России следует сократить рабочий день на один час. Такое мнение выразил депутат Госдумы Виталий Милонов.
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В обращении к министру труда и социальной защиты России Антону Котякову парламентарий попросил в период с 15 ноября по 28 февраля сократить официальный восьмичасовой рабочий день на час за счет включения времени езды до рабочего места.

Милонов отметил, что климат в России, особенно в осенний и зимний период, препятствует высокой эффективности труда. Короткий световой день, холод и осадки влияют на эмоциональное состояние граждан, понижают их трудовую ответственность и негативно влияют на здоровье.

При этом депутат указал, что фактически россияне не имеют гарантированного законом восьмичасового рабочего дня: время поездки до работы не учитывается работодателем и не засчитывается в трудовые часы. Выходит, что фактически сограждане работают 10—11 часов вместо положенных восьми.

Депутат полагает, что сокращение рабочего дня осенью и зимой будет способствовать поднятию трудовой дисциплины среди населения, повысит мотивацию работников и продемонстрирует социальную направленность государства, сообщает RT.

Ранее стало известно, что в Трудовом кодексе Российской Федерации появится норма, закрепляющая продолжительность рабочего дня. В настоящее время продолжительность рабочего дня, правила расчета ежегодного оплачиваемого отпуска и его денежной компенсации в случае увольнения работника закреплены советскими нормативно-правовыми актами.

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