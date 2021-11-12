Минск обвинил Варшаву в "выкачивании денег" из ЕС

Польша и страны Балтии используют для этого кризис с мигрантами

Польша и Литва используют ситуацию с мигрантами на границе для того, чтобы "выкачать" как можно больше денег из Евросоюза. Кроме того, Варшава и Вильнюс пытаются повысить свою значимость в глазах западных политиков путем демонизации Белоруссии, заявил постпред республики при ООН Валентин Рыбаков.

"Польша и Литва как раз используют ситуацию вокруг мигрантов максимально в своих интересах, просто как предлог для выкачивания из Евросоюза дополнительных денег и для оправдания своей антимигрантской политики и многочисленных нарушений своих международных обязательств", — цитирует Рыбакова РИА Новости.

Ситуация на границах Польши и Литвы с Белоруссией остается напряженной. Там скопились тысячи беженцев, желающих перейти в страны Евросоюза. В администрации президента Белоруссии ранее предложили руководителям Польши, Литвы и других стран ЕС начать диалог с официальным Минском по выходу из миграционного кризиса.

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