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Минск обвинил Варшаву в "выкачивании денег" из ЕС

10:00
  • пятница
  • 12 ноября 2021

Польша и страны Балтии используют для этого кризис с мигрантами

Польша и Литва используют ситуацию с мигрантами на границе для того, чтобы "выкачать" как можно больше денег из Евросоюза. Кроме того, Варшава и Вильнюс пытаются повысить свою значимость в глазах западных политиков путем демонизации Белоруссии, заявил постпред республики при ООН Валентин Рыбаков.
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"Польша и Литва как раз используют ситуацию вокруг мигрантов максимально в своих интересах, просто как предлог для выкачивания из Евросоюза дополнительных денег и для оправдания своей антимигрантской политики и многочисленных нарушений своих международных обязательств", — цитирует Рыбакова РИА Новости.

Ситуация на границах Польши и Литвы с Белоруссией остается напряженной. Там скопились тысячи беженцев, желающих перейти в страны Евросоюза. В администрации президента Белоруссии ранее предложили руководителям Польши, Литвы и других стран ЕС начать диалог с официальным Минском по выходу из миграционного кризиса.

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