Врачи центра имени Бакулева поделились прогрессивными наработками

В центре проводят уникальные операции

Им доверяют самое дорогое - свое сердце. В центре имени Бакулева проводят уникальные операции с применением передовых 3D-технологий. Сегодня, в рамках четвертой всероссийской школы "Визуализация в кардиохирургии", специалисты центра делятся самыми прогрессивными наработками.

Сканируя изнутри работу сердца пациента в режиме реального времени, эндоваскулярный хирург проворно выполняет установку стентов на коронарных сосудах, пораженных атеросклерозом. И хотя таких у 52-летнего Нурлана из Алма-Аты, как оказалось, большинство, спасать мужчину от инфаркта врачи решили планово - через небольшой прокол.

Это невероятно, но во время прямого вмешательства в сердце, пациент находится в сознании, он бодро отвечает на вопросы журналистов, а сразу после операции его направят в палату.

"Мне предложили сделать шунтирование, но я решил обратиться в центр имени Бакулева и обойтись малоинвазивной процедурой. Ну, вижу, что пока всё отлично", - говорит пациент.

Благодаря передовым методикам визуализации, которые сегодня активно внедряются в кардиологии, оценить результаты операции, ровно как и смоделировать её ход, специалисты смогли ещё до того, как пациент оказался у них на столе в операционной.

"На сегодняшний день в Бакулевском центре используется два метода визуализации - это внутрисосудистое внутризвуковое исследование - внутрисосудистый ультразвук и оптико-когерентная томография – ОКТ", - говорит заведующий отделением рентген-хирургических методов исследования лечения сердца и сосудов ФГБУ "НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева" Карен Петросян.

Долгожданная беременность у Надежды Моисеевой из Твери недолго была беззаботной. На 20-й неделе плановый скрининг в женской консультации выявил у ребенка опухоль на сердце.

"Если честно в нашем городе при обнаружении таких пороков предлагают прерывание беременности", - говорит Надежда.

Отчаиваться Надежда с мужем не стали, а сразу отправились в Москву, где опыт специалистов в комплексе с техническими возможностями клиник ежегодно помогают появляться на свет тысячам детей с различными патологиями сердца.

"Ждем мы рождения ребеночка в сроки. Дальше уже наша бригада - операционная, кардиохирурги, реаниматологи, они будут понимать нужно ли сейчас ребеночка оперировать или надо будет подождать. Если вдруг начнутся осложнения, то, конечно же, сделаем вовремя операцию", - говорит руководитель перинатального кардиологического центра ФГБУ "НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева" Рена Гасанова.

А эта 3D-модель в руках кардиохирурга - распечатанное в реальных пропорциях сердце двухлетнего малыша, который страдает от сильного кислородного голодания и прямо сейчас дожидается своей операции (см. видео). Внутри модели, как и соответственно, у её прототипа нет легочной артерии, а аорта отходит от двух желудочков одновременно.

"Нам нужно разделить вот эти две камеры, так чтобы этот сосуд отходил только от этой камеры. Имея такую модель, мы можем заранее распланировать операцию, и, например, вот я могу продемонстрировать . Мы можем вырезать заплату по этой модели для данного пациента", - объясняет детский кардиохирург, заместитель заведующего отделением хирургии детей раннего возраста ФГБУ "НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева" Сергей Волков.

Поделиться своими самыми прогрессивными наработками в области методик выявления пороков сердца специалисты Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, а также знаменитые их коллеги по профессиональному сообществу планируют в рамках четвертой всероссийской школы "Визуализация в кардиохирургии". Послушать выступление сегодня все желающие могут онлайн. Трансляция выступлений ведется на специальной странице мероприятия в сети.

Татьяна Сидорова, Станислав Чубин, Никита Иноземцев. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram