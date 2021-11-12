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Участие в переписи приняли 99% россиян

10:17
  • пятница
  • 12 ноября 2021

В Росстате опровергли слух о нежелании россиян переписываться

Около 99% россиян уже прошли Всероссийскую перепись населения. Об этом в пятницу, 12 ноября, рассказал заместитель главы Росстата Павел Смелов.
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Представитель ведомства опроверг слух о том, что люди не хотели переписываться. Смелов подчеркнул в эфире телеканала "Россия-24", что народ достаточно активно переписывается по всей стране, и на данный момент мы уже практически переписали все население.

Ранее сообщалось, что возможность пройти перепись на портале госуслуг продлена до 14 ноября. Росстат предложил продлить сроки проведения переписи на портале Госуслуги на совещании у первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова.

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