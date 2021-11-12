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Минсельхоз предложил меры по стабилизации цен на "борщевой набор"

10:44
  • пятница
  • 12 ноября 2021

Предлагаемые меры затрагивают картофель, капусту, лук, свеклу и морковь

Министерство сельского хозяйства России предложило меры по стабилизации цен на овощи из "борщевого набора": картофель, капуста, лук, свекла, морковь.
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В качестве одной из таких мер предлагается увеличить посевные площади под данные культуры. До 2025 года ведомство предлагает нарастить площади под овощи из "борщевого набора" до 108,3 тыс. га, что на 14% выше уровня 2020-го (94,7 га). При этом 60% новых площадей будут вводить из ранее неиспользуемых.

Наряду с этим предлагается ввести хранилища овощей мощностью 313,9 тыс. т. Сейчас мощность единовременного их хранения составляет 8,5 млн т.

По словам исполнительного директора Национального плодоовощного союза Михаила Глушкова, важно увеличить хранилища, поскольку их не хватает. При сборах 5,5 млн т овощей объем хранилищ составляет 1,6 млн т.

По плану Минсельхоза, для создания и модернизации хранилищ компаниям будут предоставлять меры господдержки — возмещение части прямых понесенных затрат, компенсация может составлять 20% от фактической стоимости. Для расчета размера субсидии используются предельные значения стоимости единицы мощности объектов по хранению сельхозпродукции, пишут "Известия".

Ранее в Минсельхозе предложили установить квоту на импортную замороженную говядину и свинину и обнулить импортную пошлину на данный объем мяса, чтобы стабилизировать цены на него в России.

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