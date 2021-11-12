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Мишустин назначил врио главы Роснедр Петрова руководителем ведомства

10:30
  • пятница
  • 12 ноября 2021

Должность замминистра природных ресурсов была упразднена в июне

Временно исполняющий обязанности главы Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров назначен руководителем этого ведомства. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин поручил регионам выработать дополнительные ограничения

"Новым главой Федерального агентства по недропользованию стал Евгений Петров. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении на сайте кабмина.

Должность заместителя министра природных ресурсов и экологии - руководителя Роснедр была упразднена в июне, от исполнения этих обязанностей был освобожден Евгений Киселев. Тогда же Евгения Петрова назначили временно исполняющим обязанности руководителя Роснедр.

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