Зеленский обратился с просьбой к премьеру Грузии из-за Саакашвили

Состоялся телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

В разговоре он коснулся темы задержанного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который имеет украинское гражданство. Зеленский заявил о недопустимости применения "непропорциональных мер принуждения" к заключенному политику.

Зеленский также попросил грузинские власти допустить к Саакашвили его мать, близких и украинских врачей, передает "РИА Новости".

"Права гражданина Украины должны быть полностью гарантированы в соответствии с международными нормами", - подчеркнул украинский лидер.

Ранее Специальная пенитенциарная служба Грузии опубликовала видео перевода Саакашвили из камеры в тюремную больницу. Экс-президента силой вывели политика из автомобиля, а тот, в свою очередь, оскорбил врача и скинул медицинское оборудование.

UPD (12:03 мск): премьер-министр Грузии Гарибашвили в разговоре с Зеленским заявил, что Саакашвили лечат профессиональные медики, а Киеву не следует вмешиваться во внутренние дела Грузии.

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