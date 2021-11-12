"Белавиа" отказалась перевозить из Турции граждан Ирака и Сирии

Пассажирам предложено сдать билеты

Белорусская авиакомпания "Белавиа" не будет принимать на рейсы, вылетающие из Турции, граждан Ирака, Сирии и Йемена. В компании отметили, что они выполняют распоряжение турецких властей.

"В соответствии с решением компетентных органов Турции с 12 ноября граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Беларусь", - сказано в сообщении на сайте "Белавиа".

Авиакомпания отмечает, что пассажиры, на которых распространяется этот запрет, могут сдать билеты по месту их приобретения. Никаких удержаний при этом производиться не будет.

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