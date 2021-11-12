Япония изъявила желание решить вопрос Курил и заключить мирный договор с Россией

Речь идет о принадлежности южной части Курильских островов

Япония собирается решить вопрос принадлежности четырех островов Курильской гряды и заключить мирный договор с Россией по итогам Второй мировой войны. Об этом в пятницу, 12 ноября, рассказал японский министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси.

По словам Хаяси, Токио стремится "не перекладывая на плечи последующих поколений, решить вопрос принадлежности четырех островов и заключить мирный договор".

Министр пообещал работать над этим на основании ранее заключенных совместных договоренностей, в том числе и договоренности, достигнутой в Сингапуре в 2018 году, сообщает РИА Новости.

Речь идет о принадлежности южной части Курильских островов. После Второй мировой войны архипелаг полностью вошел в состав СССР. Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и прилегающих мелких необитаемых островов, которые называет своими Северными территориями. В России неоднократно подчеркивали неоспоримость своего суверенитета над Курилами.

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