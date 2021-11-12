Пропуск в нормальную жизнь: как действует система QR-кодов на Западе

По всей Европе ужесточают антиковидные меры

В Нидерландах готовятся ввести частичный локдаун. Во Франции непривитым гражданам запретили посещать все общественные места. А в Италии без ковид-паспортов не пускают даже на работу. Сертификат о вакцинации становится пропуском в нормальную жизнь во всём мире.

Пандемия в Германии бьёт рекорды. Пятый день подряд Институт Коха фиксирует небывалое ранее количество инфицированных. Но собравшиеся на площади в старом городе Кёльна этого, как будто, не замечают. Тысячи людей веселятся на традиционном карнавале. При входе – тщательный контроль: пускают только привитых – тех, кто не представляет потенциальной опасности.

Практика QR-кодов действует уже по всей Европе. В каждой стране – свои ограничения и правила. Самые жёсткие – там, где ситуация наиболее тревожная. В Нидерландах сегодня ждут заявление правительства об очередном ужесточении антиковидных мер. Для ресторанов и кафе, куда и так пускают по электронному пропуску, сократят рабочий день, закроют театры и кинотеатры. Отмену ограничений и QR-кодов европейские власти напрямую связывают с темпами вакцинации.

По статистике, в странах, где коллективный иммунитет к коронавирусу превысил 70 процентов, смертность упала в десятки раз. Поэтому даже во Франции с её культом гражданских свобод и постоянными протестными митингами действие санитарных пропусков продлили до 31 июля. Темпы вакцинации оставляют желать лучшего – в стране прогнозируют уже пятую волну пандемии. Гражданам старше 12 лет без QR-кода нельзя попасть ни в одно учреждение, общественное заведение, торговый центр, совершить поездку на транспорте.

Схожие правила и аналогичный Green Pass действуют и в Италии. Тех, у кого нет сертификата, не пускают даже на работу – штрафы доходит до полутора тысяч евро. Но многие относятся с пониманием.

"Мне кажется, очень важно, чтобы все прошли вакцинацию. Это единственный выход победить пандемию. Я помню: в прошлом году все мечтали, чтобы появилась вакцина, а теперь, когда она есть, люди не хотят прививаться. Но это необходимо", - говорит хозяин мастерской Марко Ферриньо.

QR-коды уже не новинка для Израиля, Филиппин, Таиланда. Практику постепенно перенимают и в США. Сейчас они действуют в десяти штатах. И посетить казино в Лас-Вегасе без справки о вакцинации или перенесённом заболевании уже не получится.

Пример эффективности подобных мер, но главное, организованности и гражданской ответственности, показывает Китай. Электронные сертификаты там содержат колоссальное количество информации: личные данные, сведения о контактах и даже историю перемещений. И уровень пандемии удаётся сдерживать на удивительно низком уровне.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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