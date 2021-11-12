Российские и сирийские военные провели масштабные учения в Тартусе

Условная атака велась по нескольким направлениям

На пункте базирования Тартус российские и сирийские военные провели масштабные учения. По легенде, боевики пытались атаковать стратегически важный объект сразу по нескольким направлениям, в том числе с воды и воздуха, с помощью беспилотников и ракет.

Прорыв на территорию пункта базирования российского ВМФ в Тартусе условные террористы организовали на рассвете. Грузовик подрывается на мине, но по инерции сносит первый шлагбаум. Впрочем, напрасно боевики рассчитывали застать наших военных врасплох. Пункт базирования всегда надежно охраняется. А по тревоге все подъезды и входы блокируются.

Автомобиль террористов уничтожают выстрелами из БТР. Диверсантов задерживают российские и сирийские военнослужащие. Одновременно с попыткой прорыва на КПП, боевики организовали атаку с помощью беспилотников. Ее отражают комплексы ПВО, установленные в Тартусе с начала пребывания нашей группировки в Сирии.

По соседству - на Северном море - условные террористы разворачивают самодельную ракетную установку, но не успевают произвести ни единого выстрела. Огневую точку уничтожают ответным огнем.

Еще одна условная группа диверсантов пытается прорваться к пункту базирования со стороны моря. К этому наши военные моряки тоже готовы. Зачищают акваторию порта с помощью гранат.

Тем временем акваторию окутывают густые клубы дыма - это в море вышли российские и сирийские корабли и поставили маскировочную завесу.

"Произведено отражение угроз и атак, как с наземного направления, так и с морского - подводных диверсантов, так и с воздушного - беспилотных летательных аппаратов. Учебные цели мероприятия достигнуты. Военнослужащие как российской, так и сирийской армии показали выучку, профессионализм", - рассказывает начальник штаба оперативного командования Павел Ясницкий.

Совместные учения в пункте базирования Тартус проводятся регулярно. Их главный итог: за все время пребывания здесь наших военных моряков, реальные террористы ни разу не смогли осуществить свои коварные планы.

Алексей Платонов, Сергей Ким. "ТВ Центр", Сирия.

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