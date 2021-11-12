ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ученые показали останки самого молодого мамонта на Чукотке

11:57
  • пятница
  • 12 ноября 2021

Особи было около 20 лет

Важные для науки находки. Российские учёные на Дальнем Востоке приступили к исследованию останков мамонта, возможно последнего из живших на Чукотке. "Белое пятно" в истории древнего млекопитающего - это период обитания на острове Врангеля, когда животные исчезли, а затем вернулись спустя три тысячи лет.

Бивни и череп пролежали в земле тысячи лет, но прекрасно сохранились. Большая удача, говорят ученые. Обычно время безжалостно к подобным находкам.

"Мы часто находим какие-то длинные кости там, фрагменты бивней, те же зубы. Но чтобы это был целый череп и парные бивни, это, конечно, очень редкая находка. Мы этому все очень обрадовались", - говорит младший научный сотрудник СВКНИИ ДВО РАН Денис Петров.

Сейчас важно установить точный возраст мамонта. Ученые делают это при помощи различных химических процедур.

"Сжигаем коллаген, получаем уголь, это чистый углерод. В последствии из которого получаем с помощью синтеза бензол, и уже из бензола вычитаем количество того самого радиоактивного углерода, который остался в самом животном. И уже основываясь на этих данных, устанавливаем возраст", - говорит инженер лаборатории Георгий Павлюков.

По зубам определили, что особи было около 20 лет. Живут мамонты до 80. Его обнаружили в Чаунской низменности в основании земного слоя, которому меньше 12 тысяч лет. До сих пор считалось, что мамонты вымерли на континентальной Чукотке на триста лет раньше. Но наибольший интерес вызывает период их обитания на острове Врангеля. Мамонты благополучно жили там долгое время, затем исчезли и снова вернулись. Трехтысячелетнее их отсутствие - "белое пятно" для науки.  

"Возможно, что это один из последних мамонтов, которые жили на Чукотке до исчезновения, и тогда, может быть, он поможет нам узнать, отчего же они вымерли на Чукотке на континенте. А, может быть, это тот мамонт, предки которого проникли на остров Врангеля", - говорит ведущий научный сотрудник СВКНИИ ДВО РАН Сергей Вартанян.

Чаунская низменность, остров Врангеля и далекие от Чукотки Новосибирские острова. Ученым предстоит выяснить причины такой масштабной миграции мамонтов. И каждая новая находка - словно новая глава в описании жизни древних животных.

"ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Мамонт
Мамонт
Останки молодого мамонта
Останки молодого мамонта
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.