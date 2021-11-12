Ученые показали останки самого молодого мамонта на Чукотке

Особи было около 20 лет

Важные для науки находки. Российские учёные на Дальнем Востоке приступили к исследованию останков мамонта, возможно последнего из живших на Чукотке. "Белое пятно" в истории древнего млекопитающего - это период обитания на острове Врангеля, когда животные исчезли, а затем вернулись спустя три тысячи лет.

Бивни и череп пролежали в земле тысячи лет, но прекрасно сохранились. Большая удача, говорят ученые. Обычно время безжалостно к подобным находкам.

"Мы часто находим какие-то длинные кости там, фрагменты бивней, те же зубы. Но чтобы это был целый череп и парные бивни, это, конечно, очень редкая находка. Мы этому все очень обрадовались", - говорит младший научный сотрудник СВКНИИ ДВО РАН Денис Петров.

Сейчас важно установить точный возраст мамонта. Ученые делают это при помощи различных химических процедур.

"Сжигаем коллаген, получаем уголь, это чистый углерод. В последствии из которого получаем с помощью синтеза бензол, и уже из бензола вычитаем количество того самого радиоактивного углерода, который остался в самом животном. И уже основываясь на этих данных, устанавливаем возраст", - говорит инженер лаборатории Георгий Павлюков.

По зубам определили, что особи было около 20 лет. Живут мамонты до 80. Его обнаружили в Чаунской низменности в основании земного слоя, которому меньше 12 тысяч лет. До сих пор считалось, что мамонты вымерли на континентальной Чукотке на триста лет раньше. Но наибольший интерес вызывает период их обитания на острове Врангеля. Мамонты благополучно жили там долгое время, затем исчезли и снова вернулись. Трехтысячелетнее их отсутствие - "белое пятно" для науки.

"Возможно, что это один из последних мамонтов, которые жили на Чукотке до исчезновения, и тогда, может быть, он поможет нам узнать, отчего же они вымерли на Чукотке на континенте. А, может быть, это тот мамонт, предки которого проникли на остров Врангеля", - говорит ведущий научный сотрудник СВКНИИ ДВО РАН Сергей Вартанян.

Чаунская низменность, остров Врангеля и далекие от Чукотки Новосибирские острова. Ученым предстоит выяснить причины такой масштабной миграции мамонтов. И каждая новая находка - словно новая глава в описании жизни древних животных.

"ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram