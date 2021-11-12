Киберэксперты предупредили о рисках расширения использования QR-кодов

Может начаться рост нелегальной торговли QR-кодами

Расширение сфер использования QR-кодов может привести к росту их нелегального распространения. Об этом в пятницу, 12 ноября, рассказали в компании в сфере кибербезопасности Group-IB.

Эксперты предупреждают, что введение QR-кодов при посещении общественных мест и при поездках на поездах и перелетах на самолетах может вызвать рост нелегальной торговли кодами в Telegram-каналах и на теневых форумах.

В компании напомнили, что ситуация с всплеском предложений о продаже поддельных сертификатов о вакцинации наблюдалась осенью 2021 года, когда их количество в 20 раз превысило летние показатели.

Если в июне-июле мошенники предлагали купить отдельно QR-код, сертификат о вакцинации или результат ПЦР-теста, сейчас сертификат о вакцинации предлагают вместе с внесением информации на госпортал – это подразумевает генерацию QR-кода.

На теневых форумах, в Telegram-каналах и соцсетях специалисты компании обнаружили более 3 тысяч подобных предложений. По словам ведущего аналитика Департамента Digital Risk Protection Group-IB Евгения Егорова, подобная услуга стоит 4тысячи рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в России прорабатываются законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах. Разработкой занимается оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией и профильные ведомства. В скором времени документы будут внесены в Госдуму на рассмотрение.

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