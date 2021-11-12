Ситуация на белорусско-польской границе: последние новости

Белоруссия отказалась принимать рейсы из Турции

Национальная белорусская авиакомпания перестала принимать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена. Это вынужденная и далеко не единственная мера в условиях набирающего обороты миграционного кризиса. Но на Западе аргументы Минска предпочитают не слышать. И даже на закрытом заседании ООН звучали новые обвинения и угрозы санкциями.

У автомобилей с гуманитарной помощью давка и крики. В палаточном лагере на границе Белоруссии и Польши обстановка ухудшается с каждым днем. Не хватает еды, воды, медикаментов. Доведенные до отчаяние беженцы вновь и вновь штурмуют польские погранпосты. Но бесполезно. Варшава усиливает контроль и приводит вооруженные силы в режим повышенной боевой готовности. Ведь это, уверяют польские власти, не что иное, как война.

"Мы знаем, что это полностью спланированная операция, направленная на подрыв суверенитета нашей страны. Нам это абсолютно ясно. Режим Лукашенко использует людей как оружие гибридной войны", - говорит премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Вот и польский президент Анджей Дуда минувшей ночью лично приехал поднимать боевой дух своих солдат. Жал им руки, говорил о важности миссии по защите Европы. При этом делегацию Еврокомиссии, которая пыталась попасть на границу, чтобы составить представление о масштабах миграционного кризиса - туда и близко не подпустили. Как и ряд журналистов.

Польша, с которой у ведущих стран ЕС непростые отношения, сейчас явно пользуется миграционным кризисом в своих политических целях. Пытаясь заставить Брюссель отказаться от претензий. Руку помощи протянули союзники в Вашингтоне. Официально с подачи Эстонии, но при активной поддержке США, накануне в ООН собралось закрытое заседание Совета Безопасности. Его инициаторы во всем обвиняют Минск.

"Мы намерены обсудить организованное использование Белоруссией людей, чьи жизни были поставлены под угрозу в политических целях, для дестабилизации соседних стран и внешних границ Евросоюза", - говорит постпред Эстонии при ООН Свен Юргенсон.

Ряд стран ЕС и США призывают ввести против Белоруссии жесткие санкции. И, похоже, даже не пытаются решить кризис так, как это предписывают международные конвенции, требуя от Минска отправить всех мигрантов на родину, а еще обеспечить им “адекватный уход”. Хотя у Минска на выдворение нет официальных причин. А сейчас в лагере и так работают белорусские медики, развернули полевую кухню военные. В итоге, попытка принять соответствующую резолюцию в Совбезе ООН провалилась. Документ поддержали только 7 стран.

"Эти люди приехали в Беларусь легально. И которые хотят попасть в страны ЕС. Этим мигрантам не позволяют пересечь границу. Их вытесняют за линию границы, их преследуют уголовно, избивают. Было много случаев, когда польские и литовские пограничники избивали мигрантов и выгоняли на белорусскую территорию. Это полный позор и полное нарушение всех возможных международных конвенций", - заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Но искать выход из ситуации ЕС все же придется. Сейчас на границе с Польшей скопилось несколько тысяч человек. И суда по кадрам, снятым с воздуха, отступать они не собираются. Напротив, в Минск продолжают прибывать новые группы беженцев, которые явно не намерены задерживаться в Белоруссии. А в соцсетях, где обмениваются данными мигранты, уже появились новые схемы возможного проникновения в ЕС. На этот раз через Словакию и Украину.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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