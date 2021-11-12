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Премьер Грузии отказал Зеленскому

11:37
  • пятница
  • 12 ноября 2021

Украинские врачи Саакашвили не нужны

Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в тюрьме, под контролем профессиональных врачей. Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили не видит смысла в обследовании политика украинскими медиками.
Зеленский обратился с просьбой к премьеру Грузии из-за Саакашвили

С просьбой допустить к бывшему грузинскому лидеру украинских специалистов обратился к премьеру Грузии президент Украины Владимир Зеленский.

"Ираклий Гарибашвили ответил, что о состоянии здоровья Саакашвили заботятся профессиональные и высококвалифицированные грузинские врачи", - сообщили в пресс-службе правительства Грузии по итогам телефонного разговора с Зеленским.

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. Он незаконно пересек границу Грузии накануне выборов в местные органы власти. В СИЗО экс-президент объявил голодовку. Бывшего грузинского лидера насильно вывезли из тюрьмы в больницу 8 ноября. Затем Саакашвили объявил о прекращении голодовки, заявив, что она "становится оружием русских и действующего правительства" против него, пишут "Известия".

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