ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии

11:36
  • пятница
  • 12 ноября 2021

Беженцы повредили колючую проволоку

Группа мигрантов с Ближнего Востока прорвалась в Польшу из Белоруссии.
"Белавиа" отказалась перевозить из Турции граждан Ирака и Сирии

Беженцам удалось преодолеть контрольно-пропускной пункт (Брузги), повредив колючую м. На данный момент несколько десятков мигрантов идут вдоль польского заграждения, пишет РИА Новости.

Ранее в Польшу пыталась прорваться группа мигранток с детьми. Полиции удалось пресечь действия беженок на польско-белорусской границе. Ряд СМИ утверждают, что женщин и детей буквально силой затолкали обратно на территорию Белоруссии.

Миграционный кризис на белорусской границе обострился после того, как президент Александр Лукашенко ослабил контроль за потоком нелегалов и наркотрафиком в ответ на европейские санкции. За последние дни перед польскими заграждениями на линии границы собралось тысячи беженцев, в том числе женщины и дети.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Ситуация на белорусско-польской границе
Ситуация на белорусско-польской границе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.