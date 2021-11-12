Группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии

Беженцы повредили колючую проволоку

Группа мигрантов с Ближнего Востока прорвалась в Польшу из Белоруссии.

Беженцам удалось преодолеть контрольно-пропускной пункт (Брузги), повредив колючую м. На данный момент несколько десятков мигрантов идут вдоль польского заграждения, пишет РИА Новости.

Ранее в Польшу пыталась прорваться группа мигранток с детьми. Полиции удалось пресечь действия беженок на польско-белорусской границе. Ряд СМИ утверждают, что женщин и детей буквально силой затолкали обратно на территорию Белоруссии.

Миграционный кризис на белорусской границе обострился после того, как президент Александр Лукашенко ослабил контроль за потоком нелегалов и наркотрафиком в ответ на европейские санкции. За последние дни перед польскими заграждениями на линии границы собралось тысячи беженцев, в том числе женщины и дети.

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