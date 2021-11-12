Вынесен приговор участникам хищения на космодроме Восточный

Обвиняемые получили до 5,5 лет лишения свободы

Суд вынес приговор фигурантам уголовного дела о хищении денежных средств на космодроме Восточный. Об этом в пятницу, 12 ноября, рассказали в Следственном комитете России.

Как уточнили в ведомстве, дело было возбуждено в отношении бывших руководителя федерального автономного учреждения "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" (ФАУ "ФЦЦС") Евгения Ермолаева, исполнявшего обязанности начальника ФГУП "ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России" Андрея Захарова, а также генеральных директоров ООО "ЦНИИМЦЕН" и ООО "Госнорматив" Ольги Зугаевой и Сергея Поливанова.

По версии следствия, с которой согласился суд, фигуранты осуществили хищение путем растраты денежных средств ФГУП "ГУ СДА при Спецстрое России" и ФГУП "ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России" под видом исполнения договоров, заключенных указанными государственными предприятиями с подконтрольными Ермолаеву коммерческими организациями, на разработку сметных нормативов для определения стоимости работ при строительстве космодрома "Восточный", причинив ущерб в особо крупном размере на общую сумму свыше 404 млн рублей.

Исполняющий обязанности начальника ФГУП "ГУ СДА при Спецстрое России" Вячеслав Фаткуллин, также участвовавший в преступной схеме, скрылся от органов следствия, он объявлен в розыск, и в отношении него уголовное дело выделено в отдельное производство.

Другие фигуранты признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, ч.ч. 3,5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ, п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (организация и пособничество растрате; растрата; легализация денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем).

Приговором суда Ермолаеву назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы, Захарову и Зугаевой – в виде 4,5 лет каждому, а Поливанову — в виде 4 лет лишения свободы, всем с отбыванием в колонии общего режима, сообщается на официальном сайте Следкома.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил два дела о махинациях на космодроме. После этого вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что от своей должности был освобожден заместитель гендиректора "Роскосмоса" по строительству, занимавшийся в том числе космодромом Восточный.

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